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فرحات ممرر حاسم وزياني هداف

فرحات ممرر حاسم وزياني هداف

By admin
8 أبريل، 2017
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قاد اللاعب الجزائري زين الدين فرحات ناديه لوهافر لتحقيق الفوز على نادي لافال في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الرابطة الفرنسية الثانية بنتيجة هدفين دون رد، فرحات قدم لقاء في المستوى وبصم على تمريرة الهدف الأول لفريقه بعد أن نفذ مخالفة بإحكام من الجهة اليمنى لدفاع المنافس ليصل بذلك إلى التمريرة الحاسمة السابعة له هذا الموسم، ولحساب نفس الجولة تمكن الدولي الجزائري السابق كريم زياني من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه أورليان في اللقاء الذي جمعه بالضيف نادي بورج بيروناس كما كان بمثابة المحرك الأول لفريقه مقدما عديد الكرات السانحة للتهديف التي لم تستغل بالشكل الجيد من رفقائه.

ب-ب

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