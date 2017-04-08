كانتي: لست من بين أفضل متوسطي الميدان في العالم!

أظهر نجم خط وسط تشيلسي «نغولو كانتي» تواضعًا كبيرًا أثناء الحديث عن نفسه، حيث نفى أن يكون من بين أفضل متوسطي الميدان في العالم كما يعتقد البعض، مؤكدًا أن نجاحه الموسم الماضي مع ليستر سيتي والموسم الحالي مع تشيلسي عائد لكونه في فرق جيدة مع لاعبين مميزين.

اللاعب الفرنسي ذو الـ26 ربيعًا قال في تصريحاته لصحيفة دايلي ميرور «في الموسم الماضي كنت بطلًا مع ليستر سيتي، وأنا في صدارة الدوري هذا الموسم مع تشيلسي، وهو ما يجعل البعض يعتقد أنني السبب وراء ذلك. الحقيقة مخالفة لذلك، لأنني كنت في فريقين جيدين جدًا»

ثم استطرد «لست حتى واحدًا من بين أفضل متوسطي الميدان في العالم، فأنا ألعب مع أسماءٍ مثل فابريجاس، ماتيتش أو تشالوباه، وهم لاعبون بأساليب مختلفة وأتعلم منهم كثيرًا. علي أن أواصل التطور تكتيكيًا، دفاعيًا وهجوميًا، كما يجب أن أحسن تمريرتي الأخيرة وتسديداتي»

وأنهى كلامه «الناس يقولون “انظروا للطاقة الكبيرة التي يلعب بها، انظروا لحيويته”، لكني لا أقوى سوى بتقديم أفضل ما لدي، وإن كان علي أن أركض حتى النهاية فسأقوم بذلك. أحاول أن أستغل فرصة اللعب التي تتاح لي وأقدم أفضل ما لدي»

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