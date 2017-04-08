كلاسيكو ألمانيا..بايرن ودورتموند بين صراع الدوري والاستعداد للأبطال

يحل نادي بروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على غريمه بايرن ميونخ، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني، والتي يستضيفها ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

القمة الألمانية تحمل الكثير من المعطيات، خاصة في ظل اقتراب النادي البافاري من اللقب، رغم الخسارة من الوصيف أر بي ليبزيج في الجولة الماضية، ورغبة دورتموند في الاقتراب من المراكز المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بايرن ميونخ يتصدر ترتيب البوندزليجا برصيد 65 نقطة، بفارق عشر نقاط كاملة عن ليبزيج، و15 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الرابع حاليًا.

فوز بايرن في كلاسيكو ألمانيا سيعطيه دفعة جديدة نحو الفوز بلقب تحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة والعشرين في تاريخه.

أما أسود الفيستفاليا فيسعون لتكرار الفوز على بايرن ميونخ في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد الفوز في المباراة الأولى بينهما، ضمن الجولة 11 بهدف دون رد.

وقد يضطر الفريقان لدخول المباراة بتشكيل شبه احتياطي، بسبب مباريات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث يلعب دوتموند أمام موناكو مساء الثلاثاء، فيما سيخوض بايرن مواجهة صعبة أمام ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء.

وسبق للفريقين أن تواجها 94 مرة في الدوري الألماني، تمكن بايرن ميونخ من الفوز في 42 مواجهة مقابل 23 فوز لدورتموند، و29 تعادل، وسجل النادي البافاري 175 هدفًا مقابل 116 هدف لمصلحة دورتموند.

وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات بين الفريقين في الدوري، نجد أن بايرن حقق الفوز في ثلاث مباريات، مقابل فوز وحيد لمصلحة دورتموند وتعادل وحيد.