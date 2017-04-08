كوتينيو يُزيد متاعب ليفربول قبل مباراة ستوك

لم يكد ليفربول يتجاوز صدمة تأكد غياب نجمه السنغالي، ساديو ماني، لنهاية الموسم، حتى خرجت أنباء تُفيد بغياب ضلع آخر من هجومه “الناري” كوتينيو، عن مباراة الفريق أمام ستوك سيتي اليوم.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن النجم البرازيلي، لن يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب المرض والإعياء نتيجة لإصابته بفيروس، حال دون مشاركته في التدريبات في اليومين الماضيين.

وتم إخراج كوتينيو من مباراة ليفربول الأخيرة أمام بورنموث والتي انتهت بالتعادل 2/2.

ويمثل غيابه ضربة كبيرة لليفربول، الراغب في الحفاظ على مكانه في المراكز الأربعة الأولى.

جدير بالذكر أن ليفربولن قد أعلن انتهاء موسم ساديو ماني، حيث يستعد الأخير للخضوع لجراحة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وغاب كوتينيو لفترة طويلة هذا الموسم، حيث يعتبر إلى جانب ماني وفيرمينو السلاح الأول لليفربول، وبفضلهم أصبح الأخير صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج هذا الموسم.

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