كيف ردّ غريزمان على ربطه بريال مدريد؟

لم يتأخر نجم أتلتيكو مدريد «أنطوان غريزمان» في الرد على غلاف صحيفة «ليكيب» الفرنسية الذي أكّد أن ريال مدريد يملك خطة سرية من أجل التعاقد معه صيف 2018، حيث طمأن جماهير اللوس كولتشونيروس بحركة مثيرة للاهتمام عبر إنستغرام.

إذ قام النجم الفرنسي ذو الـ26 ربيعًا بنشر صورة لابنته عبر إنستغرام من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الأول، حيث وضع على يد الرضيعة كوفية تحمل شعار أتلتيكو مدريد في إشارة منه إلى ارتباطه الوثيق بالنادي الذي يلعب له.

واعتبرت صحيفة ماركا الأمر ردًا مباشرًا من اللاعب على تقرير ليكيب، علمًا أنه أظهر حتى الساعة رغبة واضحة في المواصلة مع أتلتيكو مدريد لموسم إضافي على الأقل، حيث نفى أن تكون له أية نية في الرحيل خلال الصيف المقبل، خاصة وأن النادي سيقبل على افتتاح ملعبه الجديد.

وعلّق غريزمان على الصورة التي نشرها كاتبًا ما يلي «سنة معك، سنة مليئة بالسعادة! #ميا عيد ميلاد سعيد أميرتي»

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