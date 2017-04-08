كيلور نافاس: لن أواصل في الريال إذا لم…

عقب التعادل المخيب أمام أتلتيكو مدريد (1-1) في الديربي المقام على أرضية ميدان “سانتياغو برنابيو” تحدث الدولي الكوستاريكي وحارس مرمى ريال مدريد “كيلور نافاس” بوضوح عن مستقبله، إذ عبر عن رغبته الكبيرة في البقاء داخل أسوار القلعة البيضاء لسنوات طويلة قادمة، إلا أن ذلك مرتبط بشرط جوهري.
حامي العرين اللاتيني كان قد عرف نوعًا من الانخفاض في مستواه، الأمر الذي جعل الصحافة تطالب الرئيس “فلورنتينو بيريز” ببيعه وانتداب أحد العمالقة في مركزه كالإسباني “دافيد دي خيا” أو البلجيكي “تيبو كورتوا”، لكن مع عودته للتألق في المباريات الأخيرة، عرف محيط الفريق نوعًا من الهدوء في هذا الجانب.
وقال ذو ال30 عامًا عقب اللقاء “إذا لم تروني أساسيًا الموسم المقبل، فأنا بلا شك سأرحل. سيكون من الصعب بالنسبة أن أكمل وأنا في حالة نفسية غير إيجابية. أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وأظل هنا”
أما عن الديربي “لقد قدمنا مباراة كبيرة وأعتقد أننا كنا نستحق الأفضل، لكن علينا الآن التفكير فيها هو قادم، فالليغا لا تزال متواصلة. كل شيء لا يزال بين أيدينا، إذا فزنا في المباريات المتبقية لنا، فنحن سنكون الأبطال بدون شك”