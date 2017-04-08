ليفربول يعتمد على الشباب في مواجهة ستوك

أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به فريقه مباراة ستوك سيتي، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحاول الريدز تحقيق الفوز لمواصلة التواجد في المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة مع صعوبة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر، وثمان نقاط عن توتنهام هوتسبيرز صاحب المركز الثاني.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمي:مينيولي

خط الدفاع: كلاين – لوفرين – كلافان – ماتيب – ملينر

خط الوسط: إيمري كان – فينالدوم – ألكساندر أرنولد.