ليكيب: الريال يملك خطة سرية للتعاقد مع غريزمان

قبيل ساعات قليلة من ديربي مدريد الحارق الذي سيجمع ريال مدريد بأتلتيكو مدريد، فجّرت صحيفة ليكيب الفرنسية مُفاجأة من العيار الثقيل عندما أكّدت أن الفريق الملكي يملك خطة سرية من أجل التعاقد مع المُهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

الصحيفة الفرنسية أكّدت أن ريال مدريد يرى في أنطوران غريزمان بديلًا مثاليًا لكريستيانو رونالدو، وسيسعى للتعاقد معه صيف 2018 مقابل مبلغ مالي كبير مع مُحاولة عدم خرق اتفاق الشرف الذي يربطه بجاره أتلتيكو مدريد.

ونشرت ليكيب الخبر بالبند العريض على غلاف نسختها التي نُشرت اليوم، وأكّدت أن الريال سيعمل بشكل سري في الأشهر القادمة من أجل التحضير للتعاقد مع المُهاجم الفرنسي الذي يحظى باهتمام مجموعة من كبار القارة العجوز على غرار تشيلسي، مانشستر يونايتد، برشلونة أو مانشستر سيتي

ويأتي هذا التقرير في وقت اعترف فيه أحد وكلاء اللاعب «إريك أولهاتس» بأن ريال مدريد أبدى اهتمامًا كبيرًا بموكله في الأشهر الماضية، لكن دون أن يتمكن من التوصل لاتفاق بسبب اتفاق الشرف الذي يجمعه بالأتلتي، والذي أكّد إنريكي سريزو أنه لا يمنع حدوث تعاقدات بين الفريقين مادامت المفاوضات تتم في احترام كامل لرغبة الناديين، علمًا أن مبلغ فسخ عقد المعني بالأمر يبلغ 100 مليون يورو.

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