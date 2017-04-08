مجاني يشفى من الإصابة وجاهز للقاء بيشكتاش

كشفت تقارير إعلامية تركية مقربة من نادي طرابزون سبور، أن المدافع الدولي الجزائري في صفوف النادي كارل مجاني عاد إلى أجواء التدريبات، حيث شارك زملاءه بصفة عادية بعد أن تخلص نهائيا من الإصابة التي تعرض لها والتي أثارت مخاوف كثيرة عن إمكانية غيابه عن لقاء القمة أمام العملاق نادي بيشكتاش، عودة مجاني أراحت كثيرا المدرب ينال الذي يعوّل على لاعبه الجزائري لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، غير أنه قد يفضل إبقاءه على دكة البدلاء وعدم المغامرة به في اللقاء الذي يبقى مهما وليس مصيريا، للتذكير فإن مجاني قدم إضافة كبيرة إلى طرابزون منذ عودته في الشتاء قادما من ليغانيس الإسباني، بالنظر إلى تعدّد مناصبه بين محور الدفاع ووسط الميدان الاسترجاعي، حيث تمكن طرابزون من جمع 26 نقطة كاملة في مرحلة العودة فقط بحضور مجاني واللاعبين المستقدمين معه في الميركاتو الشتوي.

ب-ب