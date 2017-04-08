مويس: تلك الأسلحة ستقود اليونايتد لدوري الأبطال

يتوقع المدير الفني لسندرلاند «ديفيد مويس» ترشح فريقه القديم «مانشستر يونايتد» إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على الرغم من تراجعه في جدول ترتيب البريميرليغ بصفة مستمرة هذا الموسم إلى المركز السادس.

ويستعد مويس لاستضافة مورينيو في الجولة الـ 32 يوم غد الأحد على ملعب «أوف لايت»، ويأمل في تحقيق الفوز للاستفادة من خساراتي هال سيتي وسوانسي سيتي أمام مانشستر سيتي ووست هام اليوم السبت، لمواصلة منافستهما على البقاء في دوري الأضواء والشهرة للموسم المقبل.

وقال مويس في مؤتمره الصحفي «مباريات مانشستر يونايتد يُشاهدها ملايين الناس حول العالم، وأي فريق يلعب ضد مانشستر يونايتد هو فريق محظوظ، لأن مواجهته فرصة للاعبين لإظهار أفضل ما لديهم دائمًا».

وأضاف «مانشستريونايتد لديه العديدمن المواهب المتميزة، وبإمكان هؤلاء قيادته نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن علينا إيجاد طريقة لهزيمتهم، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا».

ويحتل سندرلاند (من 30 مباراة) المركز الأخير في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 20 نقطة بفارق 10نقاط كاملة عن هال سيتي صاحب المركز الـ 17.

ويغيب عن صفوف سندرلاند عدد هائل من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات أمثال «إنتشيبي وكيروشوف ومكانير وأوشيه وبينار واتمور»، بينما يغيب عن مانشستر يونايتد الثلاثي «فيل جونز وسمولينغ وخوان ماتا»بشكل مؤكد، وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة واين روني وآشلي يوتغ.