نجم يوفنتوس: لا أتصور كأس العالم بدون ميسي

صرح اللاعب البرازيلي دانييل ألفيس نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي وبرشلونة السابق بأنه يعتقد أن المنتخب الأرجنتيني سوف يتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال ألفيس لاعب المنتخب البرازيلي ـ الذي حجز مكانه بالفعل في مونديال روسيا ـ إن كأس العالم لن يكون نفسه في حال غياب ليونيل ميسي عن المسابقة.

وأضاف الفيس ـ في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام برازيلية ـ ” أعتقد أنه من المرجح أن الأرجنتين سوف تتعافى وتتأهل للمونديال ، إنه منتخب تاريخي ولديه العديد من اللاعبين الكبار ، لذلك من الصعب أن نتصور كأس العالم بدون هؤلاء اللاعبين وخاصة ليونيل ميسي”.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018 في روسيا ، حيث تثور حاليا العديد من التكهنات حول استمرار المدرب الحالي للفريق إدجاردو باوزا.

ومن المعروف أن الأرجنتين ستفتقد جهود نجمها ليونيل ميسي في ثلاث من المباريات الأربع المتبقية من التصفيات بسبب ايقافه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ).