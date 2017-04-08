هل فقد غيغز الأمل في قيادة أحد فرق البريميرليغ؟

ألمح أسطورة مانشستر يونايتد “ريان غيغز”، إلى صعوبة حصوله على فرصة، لقيادة أحد فرق البريميرليغ في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنه يُرحب بتولي القيادة الفنية لفريق فرنسي أو إنجليزي ناشط في دوري القسم الأول –تشامبيون شيب-، لكن بشروط خاصة.

وكان النجم الويلزي السابق، مُرشحًا لقيادة سوانسي سيتي أكثر من مرة، إلا أن عدم توصله إلى اتفاق مع الإدارة المستحوذة على النادي، حال دون توليه حكم ملعب الحرية، ليبقى بدون عمل، منذ رحيله عن مسرح الأحلام، بعد قدوم البرتغالي “جوزيه مورينيو”.

وعندما سُئل غيغز عن الفرق التي كان على اتصال بها، أجاب لصحيفة ديلي ميل “لا أستطيع أن أقول سوى سوانسي سيتي. أشعر أنني تعلمت أشياء كثيرة من الرائع لويس فان غال، وإذا وجدت النادي المناسب والرئيس المناسب، فلن أتردد في الموافقة”.

“أُفضل الذهاب إلى أحد فرق الليغ 1 أو تشامبيون شيب، فقط أريد نادٍ لديه نفس تطلعاتي، وهذا لم أجده في فرق البريميرليغ حتى الآن”.

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