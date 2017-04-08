يوفنتوس يخطط لإعادة “العملية بيرلو” مع قائد روما

أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، أن الإيطالي دانيلي دي روسي لاعب وسط نادي روما، يقترب من الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية في نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” في تقرير نشره اليوم، إلى أن روما من المتوقع أن يقدم عقد جديد لدي روسي يمتد لموسم واحد فقط، وهو ما قد يرفضه قائد روما في الفترة المقبلة.

وتابع التقرير أن نادي يوفنتوس يفكر في تكرار العملية بيرلو، مثلما حدث مع قائد ميلان منذ خمسة سنوات، وبالتعاقد مع دي روسي في فترة الانتقالات المقبلة بعد انتهاء عقده مع روما.

واضاف التقرير أن يوفنتوس ليس الفريق الوحيد الذي يفكر في التعاقد مع دي روسي، ولكن هناك أيضًا نادي إنتر ميلان مهتم باللاعب.

وأخيرًا أكد التقرير أن دي روسي قد يرفض الانتقال لأحد الأندية المنافسة في إيطاليا، ومن المحتمل أن ينظر للعروض المقدمة له من الدوري الأمريكي من غالاكسي ونيويورك سيتي.