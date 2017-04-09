أوزيل يحسم موقفه من الرحيل عن أرسنال ويؤكد: جئت هنا بسبب فينغر

كشف اللاعب الألماني مسعود أوزيل، عن تفضيله للبقاء مع أرسنال لفترة أطول، مؤكدا على قدرة النادي الانجليزي في الفوز بالبطولات رغم التعثرات الأخيرة.

وأثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل صانع الألعاب الألماني طوال الفترة الماضية، مع تبقي عام على عقده مع المدفعجية، واقترابه من مغادرة النادي بعد الخروج من معظم البطولات.

وفي حوار مطول لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية قال اوزيل:”لدي عام متبقي على عقدي مع النادي، لذلك اتمنى البقاء والفوز بدوري الأبطال والدوري الانجليزي، وأثق كثيرا في قدرة النادي على تحقيق ذلك”.

وأضاف:”لا يمكنك التشكيك في قدرتنا على الفوز بالبطولات في المستقبل لأننا لم نفز بها حتى الآن، ربما كل ما نحتاجه هو المزيد من القوة والاستمرارية طوال الموسم للنهوض بالفريق”.

وتابع:”القرار يعود لإدارة النادي والمدرب في النهاية، الذي يعلم جيدا ما يحتاجه الفريق خاصة وأننا لا نظهر مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد بدوري الأبطال لذلك نحتاج لتدعيم صفوفنا”.

أما عن أرسن فينجر:”رحلت عن ريال مدريد وجئت أرسنال بسببه لأنني اخبرته أنه خياري الأول، لذلك نظر متفاهمين بشكل كبير وأتمنى استمرار الأمور كما هي في المستقبل”.

“أثق في فينجر لأنه من أفضل المدربين في العالم على مدار سنوات طويلة وبقى هنا 20 عاما وساعد أرسنال ليكون مكانته الحالية لذلك يجب أن يحصل على احترام أكبر”.

وعن حياته كمسلم وأداء فريضة العمرة بمكة المكرمة:”كشخص مسلم يجب عليك الذهاب هناك وأرغب في تكرارها مرة أخرى، وقمت بنشر صورتي بمكة بناء على طلب الجماهير دون قصد استفزاز أحد”.