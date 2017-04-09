إبراهيموفيتش: لقد ولدت كبيرا وسأموت صغيرا

أكد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يزداد ذكاءًا وخبرة كلما تقدم في العمر، وهو ما يساعده في تقديم مباريات أقوى، مثلما كان الحال في الفيلم الشهير “Benjamin Button”.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” الإنجليزية بعد المباراة:” أنا اتدرب بقوة وأستمر في التركيز، أنا أؤمن بما أقوم به واعرف ما يجب عمله، فهذا يبدو أنه كلما تقدمت في العمر أصبح أكثر ذكاءًا.”

وأضاف زلاتان:” أنت لا تهدر طاقة كبيرة على الأشياء التي لا تريدها، ولذلك أصبح تركيزي في الملعب أكثر وأكثر.”

وأخيرًا قال المهاجم السويدي:” أنا أشعر كأنني بنجامين بوتون، لقد ولدت كبيرًا وسأموت صغيرًا.”

يذكر أن إبراهيموفيتش تمكن من إحراز هدف في فوز مانشستر يونايتد على ساندرلاند ثلاثية نظيفة، ليرتقي يونايتد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.