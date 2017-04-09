إصابة دفاعية تضرب البايرن قبل مواجهة الريال

خاض نادي بايرن ميونيخ الألماني تدريباته الصباحية اليوم من أجل الاستعداد للمواجهة الكبرى في دوري الأبطال الأوروبي امام ريال مدريد الإسباني على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء القادم.

وتابعت صحيفة أس الإسبانية أن الحارس الألماني مانويل نوير حتى الآن لم يتدرب مع الفريق على الرغم من بقاء ثلاثة أيام فقط على المباراة وذلك عكس تأكيدات المدرب كارلو أنشيلوتي والمسئولين بالفريق.

ولكن الجديد اليوم هو ظهور المدافع ماتس هوميلس بإصابة بالتدريبات والتي أجبرته على الخروج منها مع شعوره ببعض الآلام في القدم اليمنى.

المهاجم الألماني توماس مولر على الرغم من عدم مشاركته بالأمس أمام بوروسيا دورتموند ولكن سيصل إلى موعد المباراة في حالة بدنية كاملة.