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إنتر ميلان يؤجل حسم مستقبل بيرسيتش

إنتر ميلان يؤجل حسم مستقبل بيرسيتش

By admin
9 أبريل، 2017
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أكد بييرو اوسيليو المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان الإيطالي تأجيل حسم مستقبل ايفان بيرسيتش صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة والانتظار حتى نهاية الموسم.
وأفادت توتو ميركاتو الايطالية أن المدير الرياضي لانتر ميلان قرر تأجيل كل ما يتعلق بالصفقات الخاصة بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن جواو ماريو جناح الفريق لم يحسم مصيره حتى الوقت الراهن بالبقاء من عدمه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم الدفاع خلال الفترة المقبلة.
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