إنتر ميلان يواصل السقوط بالكالتشيو بهزيمة صادمة من كروتوني

تعرض فريق إنتر ميلان لصدمة قوية في مساعيه للتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، بسقوطه المفاجىء أمام مضيفه كروتوني بهدفين مقابل هدف بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وخاض إنتر ميلان المباراة متأثرا بسلسلة من النتائج السيئة، بتعادل مع تورينو وخسارة على ملعبه امام سامبدوريا.

ونجح كروتوني في مباغته إنتر مبكرا بالشوط الأول بهدفين متتاليين عن طريق لاعبه دييجو فاسيليني في الدقيقتين 19 و 22 حيث جاء الأول من ركلة جزاء.

وبالشوط الثاني حاول الإنتر العودة مرة أخرى للصورة وتقليص الفارق بتسجيل دانيل دامبروسيو الهدف الثاني بالدقيقة 65، ولكن ذلك لم يكن كافيا للنيراتزوري لتفادي الهزيمة.

وبهذه الهزيمة يتجمد رصيد إنتر ميلان عند 55 بالمركز السابع وبفارق 4 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، ويحتل كروتوني المركز الثامن عشر بـ20 نقطة.