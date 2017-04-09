البارسا يتجسس على دولوفيو مع ميلان

عاد نادي برشلونة الإسباني إلى التجسس ولكن تلك المرة على لاعبه الدولي السابق غيرارد دولوفيو صانع ألعاب نادي ميلان الإيطالي والمعار من ايفرتون الإنكليزي.

ويراقب البارسا بحسب صحيفة أس الإسبانية اللاعب مع الميلان بالمباراة التي تقام في الوقت الحالي أمام باليرمو ببطولة الدوري ويتقدم فيها الروسونيري بثلاثية نظيفة.

ويلعب دولوفيو في مركز الجناح الأيسر للفريق في المباراة ، ولكن برشلونة يريد أن يدرس قرار اعادته إلى الفريق جيداً قبل دفع 12 مليون يورو لصالح ايفرتون.

لذلك كلف البارسا عدة كشافين يتبعونه ليتواجدوا في المدرجات وتقييم الاداء الفني للاعب قبل اتخاذ القرار النهائي.