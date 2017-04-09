البارسا يتناسى هزيمة مالاجا ويستعد لليوفي

تدرب اليوم فريق برشلونة إستعدادًا لمواجهة فريق يوفنتوس في إطار مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة سبورت ان البارسا قد عاد سريعًا للتدريبات اليوم بعد الخسارة المؤلمة بالأمس من فريق ملقا بنتيجة 2-0 في الليغا، وذلك من اجل الإستعداد لمواجهة البيانكونيري.

وقاد لويس إنريكي تدريبات الفريق التي شهدت جلسة إستشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام مالاجا، فيما تدرب الباقي بشكل طبيعي.

وشارك في تدريبات الفريق لاعبي من فريق برشلونة ب وهم كارليس ألينا وكاربونيل ، وهو الأمر الذي أصبح معتادًا في الفترة الأخيرة.