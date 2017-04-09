الريال يضع عينه على ثالث لاعبي تشيلسي لخطفه مع كورتوا وهازارد

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية .

ويقدم كانتي أداء رائع مع تشيلسي منذ إنضمامه للبلوز في صيف عام 2016 قادماً من نادي ليستر سيتي الإنجليزي .

وقالت صحيفة le 10 sport الفرنسية أن الريال وضع كانتي على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي .

ولايرغب تشيلسي في التفريط في كانتي خلال الفترة المقبلة خاصة أن مدرب النادي اللندني انطونيو كونتي يعتمد بصورة كبيرة على اللاعب الفرنسي في وسط ملعب البلوز .

ويذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد كان قد رغب في التعاقد مع تيبو كورتوا حارس تشيلسي وصانع ألعاب البلوز , البلجيكي إدين هازارد في الفترة الاخيرة .