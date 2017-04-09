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الريال يضع عينه على ثالث لاعبي تشيلسي لخطفه مع كورتوا وهازارد

الريال يضع عينه على ثالث لاعبي تشيلسي لخطفه مع كورتوا وهازارد

By admin
9 أبريل، 2017
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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية .
ويقدم كانتي أداء رائع مع تشيلسي منذ إنضمامه للبلوز في صيف عام 2016 قادماً من نادي ليستر سيتي الإنجليزي .
وقالت صحيفة le 10 sport الفرنسية أن الريال وضع كانتي على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي .
ولايرغب تشيلسي في التفريط في كانتي خلال الفترة المقبلة خاصة أن مدرب النادي اللندني انطونيو كونتي يعتمد بصورة كبيرة على اللاعب الفرنسي في وسط ملعب البلوز .
ويذكر أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد كان قد رغب في التعاقد مع تيبو كورتوا حارس تشيلسي وصانع ألعاب البلوز , البلجيكي إدين هازارد في الفترة الاخيرة .
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