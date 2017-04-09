الريال يكشف عن طبيعة إصابة بيبي

غادر الدولي البرتغالي ومدافع ريال مدريد “بيبي” مباراة الديربي يوم أمس أمام أتلتيكو مدريد منذ الدقيقة ال67 وذلك إثر الآلام الحادة التي ولدها الاصطدام القوي بينه وبين زميله الألماني “توني كروس”.

ذو الأصول البرازيلية أرغم المدرب “زين الدين زيدان” على استبداله بالإسباني “ناتشو” وبعد أن أجرى الفحوصات الطبية، تبين أنه يعاني من كسر في اثنين من الأضلاع الجانبية للقفس الصدري.

فقد جاء في البيان الذي تداوله النادي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي “أظهر الكشف الذي أجراه بيبي في مستشفى “سانيتاس” أن هناك كسر في العضلتين (7 و8) من جانبه الأيسر وسيتابع الطاقم الطبي خلال الأيام القادمة تطور حالته مع تسطير برنامج علاجي خاص”

وكان ذو ال34 عامًا قد وقع الهدف الأول في شباك الروخي بلانكوس عن طريق رأسية رائعة، غير أن الدولي الفرنسي” أنطوان جريزمان” عدل النتيجة قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء مهديًا فريقه نقطة ثمينة.

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