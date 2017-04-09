السيري آ: روما يعزز وصافته بفوز كاسح على أرض بولونيا

دك روما شباك مستضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة من توقيع “فازيو”، “صلاح” و”دجيكو” وذلك في المباراة الممتعة المقامة على أرضية ميدان “ريناتو دال آرا” لحساب الجولة ال31 من السيري آ.

وعزز أبناء العاصمة بهذا الانتصار وضعيتهم في مركز الوصافة، إذ وصلوا للنقطة ال71 على بعد 6 نقاط كاملة من المتصدر يوفنتوس، فيما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة ال34 في المركز ال14.

وبعد بداية محتشمة من كلي الطرفين، إذ كانت المحاولات بدون أية خطورة وفي غاب تام للتركيز في اللمسة الأخيرة، قام بولونيا في الدقيقة ال13 بأول فرصة حقيقية في اللقاء وذلك حين توغل “سميوني فيردي” بمهارة وأرسل من العمق تسديدة مميزة، غير أن الحارس “تشيزني” كان لها بالمرصاد.

رد الذئاب كان بعد ذلك قويًا، فقد ضغط بقوة في مناطق الخصم حتى تمكن في الدقيقة ال25 من افتتاح النتيجة عبر “فيرناندو فازيو” الذي استغل الدربكة الناتجة عن إحدى الركنيات، لينقض على الكرة من الجهة اليسرى ويسكنها بتسديدة قوية الشباك.

وكان “آدم ماسينا” قريبًا من التسجيل في الدقيقة ال28، إذ انطلق بسرعة ومهارة عالية ثم أرسل تسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء، لكنه افتقد لشيء من الدقة وكرته مرت بجوار القائم.

وقد ركز الذئاب في هجماتهم على العمق والتمريرات في ظهر المدافعين مضيفين في الدقيقة ال40 الهدف الثاني، فقد أرسل “دجيكو” كرة شبه ساقطة بشكل رائع نحو صلاح الذي رفعها بدوره من فوق الحارس مضاعفًا الغلة لفريق وذلك في فرحة كبيرة من المدرب “سباليتي”.

وكاد “فيديريكو دي فرانشيسكو” المنسل في الدقيقة ال51 بمهارة من الجهة اليمنى أن يعدل النتيجة بتسديدته العكسية الرائعة، غير أنه لم يكن محظوظًا أبدًا وارتطمت كرته بالقائم حارمة إياه من هدف محقق.

ونوع الذئاب عقب ذلك من محاولاتهم، فتارة كانوا يحاولون بالتصويب من بعيد وتارة أخرى بالعرضيات والتي لولا استماتة الدفاع في الوهلة الأخيرة، لكان صلاح قد أضاف من خلالها هدفًا ثالثًا.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة ال74، استقبل “دييجو بيروتي” الكرة منفردًا في الجهة اليسرى ثم حولها للبوسني “إيدين دجيكو” والذي وضع الكرة بسهولة في الشباك شبه الفارغة محولاً النتيجة لثلاثية.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد سوى بعض المناوشات من بولونيًا بتسديدات من بعيد وعرضيات متتالية، إلا أن براعة الحارس “تشيزني” واستبسال الدفاع جعل اللقاء ينتهي على وقع نفس النتيجة

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