الفاف تراسل منتخبات غينيا بيساو، ليبيا والسيشل لمواجهة الخضر وديا

التربص القادم قد ينطلق نهاية ماي

بعد أن قررت الفاف برمجة لقاء ودي بداية شهر جوان في الجزائر قبل دخول غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون أمام منتخب الطوغو في الشهر ذاته، أشارت مصادر مطلعة أن الفاف ستعرض على اللاعبين تقديم انطلاق التربص نهاية شهر ماي وليس يوم 5 جوان، وهو اليوم الأول من تاريخ الفيفا، وذلك لكي يتمكن المدرب الجديد من التحضير للقاء الودي في أحسن الظروف، خاصة أن الفاف تريد برمجة اللقاء الودي يوم 7 جوان مع إمكانية لعب لقاء الطوغو يوم 13 من الشهر.

إمكانية منح راحة قصيرة للاعبين خلال التربص

في حال قبول اللاعبين اقتراح الفاف بالقدوم في نهاية ماي إلى التربص رغم أن الفيفا تمنحهم الحق في الاستفادة من الراحة على الأقل 15 يوما بعد انتهاء البطولة، ستمنحهم راحة قصيرة لمدة يومين بعد لعب المباراة الودية التي قد تقدم قبل تاريخ 7 جوان مع منح اللاعبين راحة قصيرة قد تدوم يومين ليعودا بعدها من جديد لتحضير لقاء الطوغو وهي الفكرة المرهونة بمدى تجاوب اللاعبين مع طلب الفاف، خاصة أن المدرب الجديد وهو بحاجة إلى وقت أطول للتعرف على أجواء المجموعة والاحتكاك لأطول وقت ممكن مع رفقاء براهيمي قبل شروعه في الأمور الجدية.

الفاف راسلت اتحادات غينيا، ليبيا والسيشل

في إطار التحضير دائما للقاء الطوغو من الآن، وبعد أن تقرر أن يكون المنافس منتخبا إفريقيا من أجل منح المدرب الجديد نظرة عن كثب لمستوى الكرة الإفريقية، علمنا أن الفاف راسلت كل من اتحاديات غينيا بيساو، ليبيا والسيشل من أجل مواجهة الخضر وهي في انتظار الرد، ليبقى المنتخب الغيني الأقرب ليكون منافسا للخضر خاصة أنه هو أيضا يرغب في إجراء تربص بالجزائر وكذلك منتخب السيشل الذي سيواجه منتخب ليبيا في التصفيات الإفريقية، لتبقى مواجهة المنتخب الليبي مستبعدة خاصة أنه سيواجه المنتخب المحلي في شهر أوت ضمن تصفيات شان 2018.

اللقاء قد يبرمج يوم 5 جوان

بعد أن أوردنا في أعداد سابقة أن اللقاء الودي سيبرمج يوم 7 جوان بالجزائر، إلا أن التاريخ قد يغير ويقدم موعد اللقاء إلى 5 جوان بعد فكرة الفاف في تقديم التربص إلى نهاية شهر ماي مع منح راحة للاعبين يومي 6 و7 جوان على أن يعودوا يوم 8 جوان لتحضير لقاء الطوغو وهو وقت كاف للوصول إلى أحسن تحضير.

ب-بكوش