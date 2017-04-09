بن رحمة ممرر حاسم مع أجاكسيو

ضمن نادي أجاكسيو الفرنسي وبصفة رسمية بقائه في الليغ 2 بعد أن حقق الفوز عشية أمس السبت على حساب نادي راد ستار بثلاثية من دون رد، من جانب أجاكسيو شارك الدولي الجزائري السعيد بن رحمة أساسيا ولعب لغاية الدقيقة الـ89 ليقرر بعدها المدرب فانوتشي سحبه، بن رحمة قدم مستوى جيد وكما جرت عليه العادة في اللقاءات الماضية قد بصم في فوز فريقه وهذا بعد أن قدم تمريرة الهدف الأول الذي سجله زميله “ماه”، بمستويات الحالية يسعى بن رحمة لإقناع مدرب في نيس فافر ولو أن عودته للفريق الموسم المقبل صعبة نظرا للقوة الكبيرة للخط الأمامي في نيس .

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