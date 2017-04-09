بن طالب يتلقى انتقادات بسبب تراجع مستواه منذ انتقاله نهائيا لشالك

أعدت صحيفة “بيلد” الألمانية أمس السبت وكتقديم للقاء شالك ضد فولسبورغ تقريرا تكلمت فيه عن تراجع مستوى الدولي الجزائري في الفترة الأخيرة، الصحيفة الألمانية الرائدة قالت أن بن طالب لم يقدم أي مستوى منذ انتقاله نهائيا لشالك بعد لقاء كولن قبل أزيد من شهرين، فرغم أن البعض كان يأمل في تواصل انفجاره إلا أن بركان بن طالب هدأ نهائيا، المستوى ليس فقط ما يؤرق أنصار شالك بل حتى مساهمات الجزائري انخفضت، فمنذ انتقاله نهائيا لشالك سجل نبيل هدفين فقط كانا من ركتلي جزاء بينما سجل 7 أهداف كاملة وقدم أربع تمريرات ناجحة حين كان لاعبا معارا من توتنهام .

عاد للمشاركة وساهم في فوز شالك على فولسبورغ

عاد لاعب الخضر نبيل بن طالب لمكانه الأساسي مباشرة بعد استنفاده للعقوبة الآلية بلقاء واحد والتي غيبته عن لقاء فيردر بريمن سهرة الثلاثاء الماضي، عودة بن طالب لمكانه الأساسي كانت فأل خير على فريقه الذي سحق نادي فولسبورغ عشية أمس السبت برباعية كاملة، أسهمت في تسلقه سلم الترتيب ووصوله للمركز العاشر بـ37 نقطة، نبيل شارك في تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى طيبا لأبعد الحدود، حيث حد من خطورة هجوم فولسبورغ الذي كان تائها وغائبا .

بورقعة-ع