بورتو يعرض 9 ملايين أورو على “دويان” لشراء نصف عقد براهيمي

كشفت صحيفة “دياريو نوتيسياس” البرتغالية في خبر حصري أن إدارة بورتو البرتغالي تسعى لشراء النصف الثاني من عقد براهيمي، وكما هو معلوم فإن براهيمي مملوك مناصفة بين ناديه الحالي بورتو وبين شركة دويان للاستثمارات الرياضية ومقرها دولة مالطا، حيث تسعى الإدارة لامتلاك ياسين بالكامل وستقدم لأجل ذلك عرضا جيدا، يذكر أن إدارة بورتو اشترت براهيمي قبل أن تبيع 80 % من قيمة عقده لشركة دويان قبل ثلاث سنوات لتعود بعد عامين وتشتري 30% .

شركة “دويان” عرضت بيع الربع فقط لكن إدارة بورتو تصر على العقد كاملا

بحسب ذات التقارير فإن إدارة بورتو سبق وأن تفاوضت على 25 % من عقد براهيمي ونجحت في ذلك على أن يكون البيع في أوت المقبل وهو ما يعني أنها ستمتلك 75% من براهيمي لكن هذا لم يرض شغف إدارة بورتو على ما يبدو لأنها تسعى لشراء الـ25 % المتبقية لتكون بذلك المالك الوحيد لعقد الجزائري، ولا يعرف لحد الآن إن كانت شركة دويان ستوافق على بيع براهيمي لكن المفاوضات جارية على قدم وساق بين الطرفين .

إدارة بورتو ستعرض 9.2 ملايين على نصف العقد المتبقي

على ما يبدو فإن الحديث عن نصف العقد لا يعني البتة الحديث عن مبالغ مالية هينة، حيث كشفت صحيفة “دياريو نوتيسياس” أن إدارة بورتو عرضت 9.2 ملايين أورو على نصف عقد براهيمي في انتظار موافقة شركة دويان وفي حال رفضت فمن الممكن جدا أن ترفع السعر إلى عشرة ملايين أورو، عشرة ملايين عن نصف العقد يعني أن سعر براهيمي الحالي عند الشراء هو 20 مليون أورو، وهو مبلغ ضخم وضخم جدا للاعب ينشط في الدوري البرتغالي، يذكر أن أعلى صفقة في تاريخ بورتو كانت 26 مليون أورو أي أن براهيمي قريبا جدا من تحطيمها .

شراء عقد براهيمي لا يعني الاحتفاظ به وإدارة بورتو تريد التفاوض بكل حرية

الحديث عن شراء عقد براهيمي بالكامل لا يعني أبدا إبقائه في بورتو، حيث كشفت صحيفة “أبولا” يوم أمس أن إدارة بورتو ستسعى لبيع براهيمي في الصيف المقبل ونيتها من شراء الصنف المتبقي من العقد هي وجودها في وضع مريح من أجل التفاوض لأنها لا تريد شركاء ولا تريد أيضا مستشارين من شركة دويان، كلام مثل هذا يعيدنا لما وقع الصيف الماضي حين قبلت إدارة دويان ببيع براهيمي بأربعين مليون أورو لكن إدارة بورتو رفضت رفضا قاطعا لأنها كانت ستستفيد من سبعة ملايين فقط وهي قيمة ضئيلة جدا .

براهيمي هداف ويختار رجل لقاء بيلينينسيش

في سياق منفصل تمكن أمس نادي بروتو من تحقيق فوز كبير على الضيف نادي بيلينينسيش لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز قوامه ثلاثية دون رد جعله يحتل الصدارة بفارق نقطتين على بنفيكا، الدولي الجزائري براهيمي كان حاضرا من جانب بورتو وقدم لقاء كبيرا جدا يؤكد به المستويات الكبيرة التي يقدمها، أين بصم أمس على الهدف الثالث لفريقه بعد أن تمكن من تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح قبل أن يترك مكانه في الدقيقة81، ما قدمه براهيمي جعل موقع “هوسكورد” يمنحه علامة 8.6 ليختار بذلك رجل اللقاء، من جانب الضيوف كان الدولي الجزائري السابق حسان يبدة حاضرا أيضا من البداية ولعب حتى صافرة النهاية مقدما مرود جيدا جعله يختار هو الآخر أحسن لاعب في ناديه.

بورقعة-ع