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تواجد ستوك في العشرة الأوائل يمنح ليفربول مكافأة مالية

تواجد ستوك في العشرة الأوائل يمنح ليفربول مكافأة مالية

By admin
9 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول سيحصل على مكافأة مالية في حالة إنهاء نادي ستوك سيتي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز في النصف الأول من الجدول.

ويأتي هذا بسبب النجم الويلزي جو ألين لاعب ستوك سيتي، والذي حصل عليه البوترز من ليفربول في الصيف الماضي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، بعد أربع سنوات قضاها بقميص الريدز.

ووفقًا لصحيفة “تيليغراف” الإنجليزية، فإن ليفربول وضع بندًا في عقد بيع اللاعب لستوك، ينص على أن يحصل الريدز على 500 ألف جنيه إسترليني إضافية، في حالة إنهاء ستوك الموسم في أحد المراكز العشرة الأولى.

ويقدم ألين أداء رائع رفقة ستوك سيتي في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل ستة أهداف في الدوري وضعته في صدارة هدافي البوترز في المسابقة.

ويحتل ستوك سيتي حاليًا المركز الثالث عشر في البريميرليج، برصيد 36 نقطة، بالتساوي مع بيرنلي وليستر أصحاب المركزين12 و11 على الترتيب، وفارق نقطة وحيدة عن واتفورد صاحب المركز العاشر.

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