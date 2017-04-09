حكم بولندي بـ “فأل سيئ” لبرشلونة في مواجهة اليوفي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في بطولة دوري الأبطال يوم الثلاثاء القادم.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا أن الحكم سيمون ماركينياك هو من سيتواجد في ساحة ملعب يوفنتوس أرينا وسيساعده كلاً من توماس ليستكفيش ، باول سوكولينكي ، باول رازكوفسكي ، توماس موسيال ، والحكم الرابع رادوسلاف سيكا.

الحكم البالغ من العمر 36 عاماً قد أدار من قبل لقاء فوز اليوفي في دور المجموعات على حساب اولمبيك ليون الفرنسي بهدف نظيف للكولومبي خوان كوادرادو.

ولكن للحكم ذكريات سيئة أمام برشلونة حيث هو من أدار مباراة هزيمة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة بالدور الماضي من البطولة.