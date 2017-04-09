ديلي ألي: المنافسين سيخافوا توتنهام على أرضه

أشاد نجم فريق توتنهام ديلي آلي بأداء الفريق في الموسم الحالي، خصوصًا على ملعبهم وايت هارت لين.

ونشرت صحيفة ديلي ميل تصريحات ديلي آلي التي أكد من خلالها على ان الفريق قد تعلم من أخطاءه الموسم الماضي وقام بالظهور بشكل أفضل الموسم الحالي في الدوري.

وقال: نحن كنا مميزين للغاية، عندما تلعب بهذه الطريقة يعطي الفريق دفعة كبيرة وهذا كان أداءًا رائعًا من الجميع وليس فقط من اللاعبين على أرضية الميدان.

وأضاف: الفرق فيما بعد ستكون خائفة من المجئ إلى ملعب وايت هارت لين ، لقد كنا مميزين جداً هذا الموسم ، ونحن جميعاً أستمتعنا بهذه الطريقة في اللعب وتعملنا من الموسم الماضي.