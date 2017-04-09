روبين: حرمنا دورتموند من كل شيء

أثنى نجم أريين روبين على بايرن ميونخ على حرمان بوروسيا دورتموند من أي فرصة لتحقيق الفوز، وذلك في مباراة الدوري الألماني التي انتهت أمس بفوز المضيف على ملعب أليانز أرينا برباعية لهدف قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء..

حيث تمكن الفريق البافاري متصدر جدول ترتيب البوندسليجا من الحفاظ على فارق العشر نقاط بينه وبين ملاحقه لايبزج بفضل أهداف الجناح الهولندي الطائر، فرانك ريبيري وثنائية نجم أسود الفيستفالين الأسبق روبرت ليفاندوفسكي، في لقاء شهد هيمنة كاملة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وعن ذلك قال روبين عبر الموقع الرسمي لناديه “لقد قدمنا عرضًا قويًا وكثيفًا للغاية. من الجيد أن تواجه منافسين بمثل هذه القوة وتلعب بهذه الطريقة. نحن نمر بشهر رائع. لقد تركنا منافسينا بلا أي فرصة وبمزيد من الحظ كان ممكنًا أن نحرز المزيد من الأهداف في الشوط الأول. نتيجة 4-1، فوز هائل وعرض مهيمن .. هذا يدعم ثقتنا”.

“لقد أردنا أن نقدم مباراة للذكرى بعد يوم الثلاثاء (حين خسر البايرن بنتيجة 1-0 من هوفنهايم). لعبنا جيدًا ضد منافسينا وتحكمنا بالمباراة. لم يحصل دورتموند سوى على فرصة واحدة حقيقية فقط للتسجيل، حين كانت النتيجة 3-1 لنا كانت لديهم فرصة كبيرة للتسجيل (شتتها جيروم بواتينج من على خط المرمى). كان علينا أن نتنبه أكثر وأن نعطل هجمتهم المرتدة. لا يجب أن نهاجم بلا مبالاة”.

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