ريال يتصدى لمحاولات باريس وتشيلسي بعرض جديد لبيبي

يطمح نادي ريال مدريد الأسباني، للحفاظ على خدمات مدافعه البرتغالي بيبي لفترة أطول، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأظهر بيبي قدرته على مواصلة اللعب بمستوى عالي مع ريال بعد مشاركته في الفترة الأخيرة، وكان آخرها تسجيله هدف التعادل للفريق مع أتليتكو مدريد بالديربي أمس السبت قبل ان يتعرض للإصابة وينتهي موسمه.

وقالت صحيفة “ماركا” الأسبانية أن إدارة ريال كانت تريد التجديد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط، في الوقت الذي فضل فيه بيبي الحصول على عقد مدته عامين وهي نقطة الخلاف.

ومن المتوقع أن يحاول ريال مرة أخرى للتفاوض مع بيبي من أجل التوصل لاتفاق يبقيه لفترة أطول نظرا لحاجة الفريق لخدماته.

ويواجه النادي الأسباني منافسة قوية مع تشيلسي وباريس سان جيرمان وبعض الأندية الصينية، لرغبتهم ايضا في ضم اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي..