الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الإنجليزيالدوري الفرنسيملاعب العالم
ريال يتصدى لمحاولات باريس وتشيلسي بعرض جديد لبيبي

ريال يتصدى لمحاولات باريس وتشيلسي بعرض جديد لبيبي

By admin
9 أبريل، 2017
1106
0
Share:

يطمح نادي ريال مدريد الأسباني، للحفاظ على خدمات مدافعه البرتغالي بيبي لفترة أطول، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأظهر بيبي قدرته على مواصلة اللعب بمستوى عالي مع ريال بعد مشاركته في الفترة الأخيرة، وكان آخرها تسجيله هدف التعادل للفريق مع أتليتكو مدريد بالديربي أمس السبت قبل ان يتعرض للإصابة وينتهي موسمه.

وقالت صحيفة “ماركا” الأسبانية أن إدارة ريال كانت تريد التجديد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط، في الوقت الذي فضل فيه بيبي الحصول على عقد مدته عامين وهي نقطة الخلاف.

ومن المتوقع أن يحاول ريال مرة أخرى للتفاوض مع بيبي من أجل التوصل لاتفاق يبقيه لفترة أطول نظرا لحاجة الفريق لخدماته.

ويواجه النادي الأسباني منافسة قوية مع تشيلسي وباريس سان جيرمان وبعض الأندية الصينية، لرغبتهم ايضا في ضم اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي..

الموضوع السابق

ماروتا: أليغري سيبقى في يوفنتوس

الموضوع التالي

غوارديولا ينافس أرسنال على هداف ليون بـ40 ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017