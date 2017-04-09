زطشي يقامر في تعيين المدرب الجديد للخضر

بعد تأكيد رئيس الفاف خير الدين زطشي على أن المدرب الجديد للمنتخب الوطني سيكون من جنسية إسبانية إضافة إلى بعض التسريبات التي تتحدث على أنه مدرب عمل كثيرا في الليغا الإسبانية، يكون الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم قد وضع الخضر كحقل تجارب وتعيينه للمدرب الجديد لا يستند لأي مواصفات يجب توفرها في ناخب وطني بمبدأ “يا جات يا راحت!”، فمدرب زطشي الإسباني لا يملك الخبرة مع المنتخبات، ولا يملك الخبرة الإفريقية ولا يجيد الفرنسية وهي مؤشرات على أن نسبة فشله أعلى من نسبة نجاحه.

لا خبرة إفريقية ولا خبرة مع المنتخبات

بحسب المواصفات التي يتحدث عنها خير الدين زطشي لمقربيه فإن خليفة ليكنس على رأس العارضة الفنية للخضر لا يملك أي خبرة في القارة السمراء، حيث لم يسبق له تدريب أنديتها من قبل وكذلك الحال مع المنتخبات، فتجربته تقتصر على الأندية ومعظمها إسبانية إضافة إلى عامل اللغة، فمدرب الخضر الجديد لا يتقن الفرنسية وبحكم تمكن زطشي من الإسبانية فإنه لم يجد أي إشكالية في التفاوض معه إلا أن الإشكالية ستكون مع اللاعبين وتجربة راييفاتس ليست ببعيدة، كل هذه المواصفات تؤكد فعلا أن زطشي يقامر بالمدرب الجديد.

لهذه الأسباب يريد زطشي شريف الوزاني مساعدا له

بما أن زطشي أنهى صفقة المدرب الجديد للخضر ولم يتبق إلا الإعلان الرسمي في الأيام القادمة، لا يزال زطشي لم يفصل بعد في الطاقم الفني الذي سيعمل معه بصفة نهائية وبما أنه يعرف أن مدربه لم يسبق له العمل في إفريقيا أو العمل مع المنتخبات يريد رئيس الفاف تعيين مدرب مساعد من البطولة المحلية وهو شريف الوزاني، الذي يعتبر لاعبا دوليا سابقا ويعرف جيدا القارة السمراء بحكم خبرته مع المنتخب من أجل منح نصائح للمدرب الجديد في أول تجربة له في القارة السمراء.

مشكل اللغة لن يكون عائقا كبيرا بوجود لاعبين يتقنونها

المدرب الإسباني الجديد للخضر لا يتقن اللغة الفرنسية بالشكل الجيد بقدر ما يتقن الإسبانية وهو ما أثار تخوف الشارع الرياضي خاصة بعد ما حدث مع المدرب الصربي راييفاتس وما خلفه مشكل اللغة والتواصل من مشاكل، دفع الخضر ثمنها غاليا وفجرت بيت المنتخب الوطني، لكن مشكل اللغة لن يكون عائقا كبيرا في ظل تواجد لاعبين حاليين في الخضر يجيدون الإسبانية بحكم لعبهم هناك على غرار فيغولي وبراهيمي و مجاني وكذلك سليماني، وهو ما سيسهل على المدرب الجديد التواصل مع باقي التعداد دون حاجته إلى مترجم.

ب-بكوش