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سامبدوريا يتعادل بهدفين مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

سامبدوريا يتعادل بهدفين مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

By admin
9 أبريل، 2017
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سقط فريق فيورنتينا الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه سامبدوريا بنتيجة هدفين لكل فريق في إطار لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي .
تقدم فيرنانديز بالهدف الاول لسامبدوريا بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الاول .
وفي الشوط الثاني تمكن رودريغيز من تسجيل هدف التعادل للفيولا في الدقيقة ال60 .
ونجح آلفاريز بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني لسامبدوريا بالدقيقة ال71 .
وفي ظل إعتقاد الجميع أن الفيولا سيخسر المباراة تمكن اللاعب باباكار من تسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا بالدقيقة ال90 لتصبح النتيجة 2-2 .
اصبح رصيد فيورنتينا بعد التعادل 52 نقطة في المركز الثامن , بينما اصبح رصيد سامبدوريا 45 نقطة في المركز التاسع .
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