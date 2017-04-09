سامبدوريا يتعادل بهدفين مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي

سقط فريق فيورنتينا الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه سامبدوريا بنتيجة هدفين لكل فريق في إطار لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي .

تقدم فيرنانديز بالهدف الاول لسامبدوريا بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني تمكن رودريغيز من تسجيل هدف التعادل للفيولا في الدقيقة ال60 .

ونجح آلفاريز بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني لسامبدوريا بالدقيقة ال71 .

وفي ظل إعتقاد الجميع أن الفيولا سيخسر المباراة تمكن اللاعب باباكار من تسجيل الهدف الثاني لفيورنتينا بالدقيقة ال90 لتصبح النتيجة 2-2 .

اصبح رصيد فيورنتينا بعد التعادل 52 نقطة في المركز الثامن , بينما اصبح رصيد سامبدوريا 45 نقطة في المركز التاسع .