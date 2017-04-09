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سبورت توضح الحديث الناري من سواريز لساندرو بعد الاحتفال المبالغ

سبورت توضح الحديث الناري من سواريز لساندرو بعد الاحتفال المبالغ

By admin
9 أبريل، 2017
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وضحت صحيفة سبورت الكتالونية الحديث السريع الذي قاله الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني لزميله السابق ساندرو راميريز لاعب نادي ملقا.
وجاء ذلك بسبب أن ساندرو قد بالغ كثيراً في الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في شباك البلوغرانا بالأمس في بطولة الدوري وأمام جميع اللاعبين والجهاز الفني على ملعب روزاليدا.
فما كان من سواريز سوى أن يذهب إلى المهاجم السابق بالبارسا ويخبره: عليك بعدم نسيان من الذي أعطاك شيئاً لتأكله.
ويبدو ان حديث سواريز كان له صدى لدى اللاعب الذي بادر سريعاً بالاعتذار وتوضيح الأمر بعد نهاية المباراة.
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