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سوداني يسجل هدفا عالميا ويجنب دينامو الخسارة

سوداني يسجل هدفا عالميا ويجنب دينامو الخسارة

By admin
9 أبريل، 2017
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تمكن نادي دينامو زغراب من العودة بتعادل ثمين حققه في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة التي جمعته أمس بصاحب الأرض والجمهور نادي ريجكا لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الكرواتي الممتاز، فبعد تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 68 تمكن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني من تسجيل هدف التعادل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية اللقاء بطريقة رائعة جدا مانحا فريقه نقطة من ذهب عززت من حظوظهم في الظفر بلقب الدوري، سوداني وبهدفه أمس تمكن من رفع رصيده إلى 12 هدفا في البطولة ليعتلي بذلك صدارة هدافي الدوري الكرواتي، الذي يهدف لنيل لقبه في نهاية الموسم وليؤكد أنه نجم الفريق الأول الذي نجحت إدارة الفريق في تجديد عقده.

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