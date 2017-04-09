عبد القادر غزال: “فرص بقاء رشيد في ليون شبه منعدمة”

أكد الدولي الجزائري السابق عبد القادر غزال ووكيل أعمال شقيقه رشيد في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن فرص بقاء رشيد في نادي ليون شبه منعدمة رغم وجود أمل ضئيل جدا لتجديد عقده مع النادي، كاشفا أنه متواجد في الجزائر وبعد عودته إلى فرنسا سيجتمع برئيس ليون جون ميشال أولاس لآخر مرة قبل الفصل في القرار النهائي وأوضح قائلا: ” أنا متواجد في الجزائر وعند عودتي إلى فرنسا سأجتمع مع أولاس للمرة الأخيرة، فرشيد ابن الفريق وتكون فيه، كما أن ليون فريق كبير وكل شيء ممكن ولو أن فرص بقائه شبه منعدمة، لقد اجتمعنا مع عدة أندية تريده لكن دون أن نقرر أي شيء رسمي”.

“جماهير ليون لم تعد تحبه ورشيد يحب الكالتشيو”

بعدها عرج عبد القادر على مستقبل شقيقه والبطولة التي يفضل أن يلعب فيها وهنا قال: ” أعرف أنه يحب البطولة الإيطالية كثيرا لأنه لاعب يحب العمل ومواصلة التطور وسنرى ما سيحدث مستقبلا، أعرف أن جماهير ليون لم تعد تحبه بعد أن رفض تجديد عقده، لكن هذه هي كرة القدم وهو يعمل بشكل طبيعي في ليون ويلبي دائما دعوة المدرب عندما يستدعيه ويحاول تقديم كل ما يملك أثناء اللقاء”.

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