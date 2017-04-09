غريزمان : لا استبعد الرحيل إلى الريال

أعرب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد عن سعادته باللعب في صفوف الروخيبلانكوس ، والذي يرتبط بعقد معه حتى 2021، وقال :” أشعر بالانسجام مع زملائى ولكن في عالم الاحتراف لا أستبعد اللعب بقميص الريال مدريد في يوم من الأيام”.

وأضاف غريزمان في تصريح نقلته وكالة الانباء الاسبانية عن صحيفة (ليكيب) الفرنسية :” تحدثت اليوم عن احتمالات انتقالى إلى صفوف الفريق الملكي .. وأنا أرغب في الاستمرار في الأتلتي لاننى سعيد باللعب في صفوفه ولكن في نفس الوقت لا أستبعد أى شيء في المستقبل”.

وأشار اللاعب إلى تعادل فريقه مع ريال مدريد اليوم بنتيجة 1-1 في الدربي الاسباني ، وقال :” لعبنا مباراة كبيرة أمام خصم لايستهان به وحصلنا على نقطة أرى أنها أفضل من الخسارة ، كنا نود الفوز، ولكننا لم نتمكن “.

وعن مواجهة الأربعاء أمام ليستر سيتي في دوري الأبطال، قال ” الفريق في حالة بدنية جيدة، وخاصة اننا أنهينا المباراة بشكل جيد أمام ريال مدريد.. وأتمنى أن نوفق في اللقاء لان الفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا والمباراة صعبة على الفريقين لان كل فريق يعرف الاخر تماما “.