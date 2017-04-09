غوارديولا ينافس أرسنال على هداف ليون بـ40 مليون استرليني

يواصل المدرب الأسباني بيب غوارديولا، بحثه عن تعاقدات جديدة لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالبداية بخط هجوم الفريق.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن غوارديولا يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت لاعب ليون، لعلاج المشكلة الهجومية باستغلال الفرص.

وتأتي هذه الخطوة أيضا تحسبا لاحتمالية رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن صفوف الفريق وانضمامه لريال مدريد هذا الصيف.

واوضحت الصحيفة أن لاكازيت لفت أنظار مدرب السيتي بعد تألقه اللافت مع ليون الموسم الحالي وتسجيله 30 هدف بجميع البطولات.

ويدخل بذلك سيتي منافسة شرسة مع غريمه أرسنال على ضم صاحب الـ25 عاما، خاصة وأن المدفعجية هم أكثر المهتمين بضم اللاعب المقدر سعره بـ40 مليون جنيه إسترليني.