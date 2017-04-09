غيلاس يواصل التألق ويضيف هدفا جديدا لرصيده

واصل الدولي الجزائري نبيل غيلاس تألقه وأضاف إلى رصيده هدفا جديدا في الدوري التركي، نبيل شارك أساسيا في لقاء “أناليا سبور” أمس السبت ورغم الهزيمة بهدفين لثلاثة إلا أنه كان وراء الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة عن طريق ركلة جزاء، الخسارة أعادت غيلاس وفريقه لنقطة الصفر، حيث أضعفت أكثر من آمالهم في البقاء التي ارتفعت كثيرا في الجولتين السابقتين .

رفع رصيده للهدف الثامن هذا الموسم والخامس في ثلاثة أسابيع

بهدفه أمس ضد “أناليا سبور” رفع لاعب الخضر رصيده للهدف الثامن هذا الموسم وهو رصيد يبقى متواضعا نوعا ما لكن إذا علمنا أن غيلاس سجل خمسة أهداف من أهدافه في الثلاثة أسابيع الأخيرة فإن ذلك قد يرفع من اسمه وما يعني الانفجار بأتم معانيه، نبيل قد إلى جانب أهدافه تمريرتين حاسمتين ما يؤكد صحوته القوية.

بمستواه الحالي يمكنه أن يطمع بمكان في المنتخب الوطني

تسجيل خمسة أهداف في ثلاثة لقاءات متتالية وأيضا تقديم مستويات كبيرة لا يمكن أن يكون صدفة بكل تأكيد بل هو صحوة وعودة نبيل لمستواه المعهود، نبيل وكما يعمل الجميع مقصى من المنتخب الوطني بسبب شجاره مع غوركيف وزاد على ذلك مستواه السيئ في الموسم الماضي لكن برحيل روراوة ومن معه وأيضا بعودته لمستواه المعهود سيطمع غيلاس بكل تأكيد في استدعاء ولما لا يكون في التربص المقبل مع المدرب الجديد .

بورقعة-ع