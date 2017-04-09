فاتسك يفتح الباب امام الريال والبرسا لجلب أوباميانغ

أصبح مستقبل اللاعب الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم فريق بوروسيا دوتموند الألماني، على المحك مع فريقه، حيث ألمح أحد المسؤولين بالنادي الألماني على أن أسود الفستيفال قد يتجهون لبيع اللاعب.

ونشرت صحيفة الآس الإسبانية تصريحات هانس خواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي، الذي أكد فى حوار لـ سبورت 1، أن النادي سوف يناقش ويستمع لكل العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وقال فاتسك: أعتقد أنه سوف يبقي معانا، ولكن إذا جاء عرض من ريال مدريد او برشلونة، ربما نفكر فى ذلك، كل الفرق قد تقدم عروض له، ونحن سوف نفكر فى كل العروض المقدمة، ونحن لن نسمح له بالذهب إلي بايرن ميونخ.

وعن مواجهة الريال والبايرن بدور ربع نهائي دوري الأبطال: سوف تكون مباراة كبيرة، أنا أعتقد أن البايرن هو المفضل للفوز فى تلك المباراة.