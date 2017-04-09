فلورنتينو بيريز يكشف هدف ريال مدريد هذا الموسم

تحدث رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لوسائل الإعلام الإسبانية، خلال تواجده فى الإجتماع السنوي لرابطة مشجعين النادي الملكي.

ونشرت صحيفة الماركا الإسباينة تصريحات رئيس المرينغي والتي أكد من خلالها أن النادي الأبيض يسعي للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا فى الموسم الحالي، بالإضافة إلي الظفر بلقب الدوري الإسباني.

وقال بيريز: نحن لدينا هدف رئيسي هذا الموسم، اننا نهدف للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخري، ونحن سوف نحقق الإنتصارات فى المباريات القبلة لنا.

وأضاف: نحن نحتاج للفوز فى كل المباريات، سوف نركز على كل المباريات من أجل تحقيق كل الألقاب.