فيغولي يشارك بديلا وواست يحصد ثلاث نقاط من ذهب

حقق نادي واست هام الإنجليزي فوزا ثمينا جدا بهدف وحيد من دون رد على حساب نادي سوانسي ساهم في ارتقائه في الترتيب والوصول للنقطة الـ36 على بعد ثمان نقاط كاملة عن منطقة الهبوط، من جانب واست هام قرر مدرب النادي سلافان بيليتش إبقاء لاعبه الجزائري سفيان فيغولي بديلا، كما حدث في اللقاء الماضي لكن التقني الكرواتي قرر الزج به قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة وكانت النتيجة حينها تشير لتقدم الهامزر بهدف، مشاركة سفيان لم تؤثر كثيرا على مسار اللقاء، الذي انتهى بفوز رفقائه ما جعلهم يتنفسون الصعداء، وضع فيغولي لا يبدو مستقرا فتارة يشارك أساسيا كما كان عليه الحال في الجولة قبل الماضية وتارة يبقى بديلا، كما حدث في اللقاء الماضي ما يبرز التخبط الكبير في قرارات بيليتش الذي يسعى فقط لإنقاذ الفريق من الهبوط قبل التفكير في وضع تشكيل دائم وهو ما سيزيد السوسبانس حول مستقبل الجزائري مع المطارق، بين من يدعو للإبقاء عليه ومنحه الفرصة الموسم القادم واخرون يطالبون بوضعه للبيع نهاية الموسم الحالي لأنه لم يقدم ما يشفع له للبقاء في البريمرليغ .

بورقعة-ع