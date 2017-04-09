كبار البريميرليغ يراقبون خيمس واللاعب يحسم مستقبله

تراقب عدة أندية إنجليزية أبرزها ليفربول وتشيلسي وارسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نجم ريال مدريد خيمس رودريغيز تمهيدا من أجل الدخول في مفاوضات رسمية لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الديلي ستار الإنجليزية أن اللاعب سيحسم مستقبله خلال هذا الشهر مع ريال مدريد بالبقاء أو الرحيل حيث من المتوقع رحيله بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن اليونايتد حظي باهتمام اللاعب وهو النادي الاكثر تحركا بين الأندية الإنجليزية من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.