ماروتا: أليغري سيبقى في يوفنتوس

تمسك المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس «بيبي ماروتا»، مساء أمس السبت، باستمرار مدرب الفريق «ماكس أليغري» للموسم المقبل، رغم العروض التي تلقاها من آرسنال وبرشلونة لخلافة آرسين فينجر ولويس إنريكي.

وافتتح ماروتا حديثه مع شبكة ميدياست بريميوم عن أهداف يوفنتوس هذا الموسم قائلاً «التفكير في برشلونة قبل الآوان من الأخطاء الفادحة، نحن نهتم بدوري أبطال أوروبا مثلما نهتم بالاسكوديتو».

وعن إمكانية تمديد عقد أليغري حتى جوان 2020 قال «لديه عقد حتى 2018، لذلك قضية التجديد ليست هي الشيء الأهم في الوقت الراهن، لقد قال علنًا وعلى الملأ بأنه يعتزم البقاء، لذا فإنني لا أجد أي سبب للتحدث عن هذا الموضوع، أليجري بدأ مشروع جديد معنا ولم ينته منه بعد».

واعترف لاعب وسط ليون «توليسو» بأنه لا يستطيع رفض الانتقال لفريق بحجم وشهرة يوفنتوس، وحول هذا الموضوع قال ماروتا «توليسو لاعب عظيم، هذا كل ما سأخبركم به في هذه المسألة، نحن بحاجة إلى إجراء بعض التقييمات التكتيكية أولا».

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