ماندزوكيتش يعود لتدريبات اليوفي ويؤكد جاهزيته لبرشلونة

عاد ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس الايطالي إلى تدريبات الفريق اليوم الذي يستعد لمواجهة برشلونة المقبلة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اوروبا.

وذكرت توتو ميركاتو الايطالية أن اللاعب الكرواتي غاب عن مباراة نابولي الاخيرة ومباراة كييفو في الكأس بسبب التهاب الركبة الذي عانى منه اللاعب مؤخرا.

وتعافى اللاعب بشكل كامل من الاصابة حيث شارك في التدريبات الجماعية اليوم ليصبح جاهزا للقاء برشلونة يوم الثلاثاء المقبل بعدما انهى تدريباته التأهيلية.