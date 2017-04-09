الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالمنتخب الوطنيملاعب العالم
ماندي يشفى من الإصابة وسيكون حاضرا في لقاء لاس بالماس

ماندي يشفى من الإصابة وسيكون حاضرا في لقاء لاس بالماس

By admin
9 أبريل، 2017
1181
0
Share:

كما كان متوقعا شملت قائمة نادي ريال بيتيس المعنية بلقاء اليوم في الدوري الإسباني ضد نادي لاس بالماس اسم الدولي الجزائري عيسى ماندي، الموقع الرسمي لنادي ريال بيتيس قال أن ماندي شفي من الإصابة وتدرب بشكل عادي مع الفريق ما شجع المدرب على توجيه الدعوة له، وتبقى مشاركة ماندي أساسيا في لقاء اليوم محل شك حيث  غاب لفترة ثلاث أسابيع وعاد مؤخرا فقط كما أنه سيلعب بنسبة كبيرة بواقي اليد لأنه لم يشف بشكل نهائي، يذكر أن ماندي أصيب بكسر في أصبعين من أصابع يده اليسرى لكن عمله واجتهاده ساعده على العودة أسرع من الوقت المقدر له .

الموضوع السابق

مدرب ميدسلبرا يغيب قديورة عن لقاء بيرنلي

الموضوع التالي

فيغولي يشارك بديلا وواست يحصد ثلاث نقاط ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017