ماندي يشفى من الإصابة وسيكون حاضرا في لقاء لاس بالماس

كما كان متوقعا شملت قائمة نادي ريال بيتيس المعنية بلقاء اليوم في الدوري الإسباني ضد نادي لاس بالماس اسم الدولي الجزائري عيسى ماندي، الموقع الرسمي لنادي ريال بيتيس قال أن ماندي شفي من الإصابة وتدرب بشكل عادي مع الفريق ما شجع المدرب على توجيه الدعوة له، وتبقى مشاركة ماندي أساسيا في لقاء اليوم محل شك حيث غاب لفترة ثلاث أسابيع وعاد مؤخرا فقط كما أنه سيلعب بنسبة كبيرة بواقي اليد لأنه لم يشف بشكل نهائي، يذكر أن ماندي أصيب بكسر في أصبعين من أصابع يده اليسرى لكن عمله واجتهاده ساعده على العودة أسرع من الوقت المقدر له .

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