مجاني يلازم الدكة في سقوط فريقه ضد بيشكتاش

خسر نادي “طرابزون سبور” لأول مرة منذ 11 جولة وذلك في لقائه أمس السبت ضد المتصدر بيشكتاش بأربعة أهداف كاملة مقابل ثلاثة أهداف، رفقاء الجزائري كارل مجاني ضيعوا فرصة ذهبية للانتقال للمركز الرابع ودخول المراكزالأوربية، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة الـ44 في المركز الخامس، من جانب طرابزون قرر المدرب أورسن ينال إبقاء لاعبه الجزائري كارل مجاني على دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة وهذا بسبب عودته متأخرا من الإصابة ( استأنف التدريبات قبل يومين فقط ) لكن غياب مجاني كان واضحا جدا، حيث كشف مهاجمو بيشكتاش وسط ودفاع طرابزون وسجلوا أربعة أهداف كاملة وهو ما سيصب في صالح كارل الذي سيجد نفسه أساسيا بكل تأكيد في قادم اللقاءات .

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