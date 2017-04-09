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مدافع الميلان: نحن متفائلين بشأن التأهل لأوروبا

مدافع الميلان: نحن متفائلين بشأن التأهل لأوروبا

By admin
9 أبريل، 2017
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صرح مدافع فريق اي سي ميلان كريستيان زاباتا بأن الفريق عليه اللعب من أجل التواجد في البطولات الأوروبية الموسم القادم.
ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات زاباتا التي أكد من خلالها على انه متفائل حول مشاركة الفريق الموسم القادم في أوروبا.
وتحدث زاباتا عن مباراة باليرمو قائلا: الهدف هو الحصول على الثلاث نقاط، ونحن يمكننا ان نساعد الفريق على تحقيق هذا الهدف.
واضاف: انا سعيد جداً للمنافسة داخل الفريق ، فهذا شئ صحي ، ويجب علينا ان نكون متفائلين حول إمكانية التأهل إلى أوروبا الموسم القادم.
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