مدرب مرسيليا: “مشاش لاعب مميز لكن ليس له مكان معنا”

نشط الجمعة مدرب نادي مرسيليا رودي غارسيا ندوة صحفية تطرق فيها لبعض حالات لاعبيه ومن بينهم الفرانكو جزائري زين الدين مشاش، غارسيا أشاد بداية بقدرات لاعب تولوز السابق وقال أنه لاعب جد مميز يملك إمكانيات كبيرة جدا أظهرها في النصف الأول من الموسم، لكن ذلك لا يبدو كافيا، ويعاني مشاش كثيرا في ناديه الحالي، حيث لم يعد يملك مكانا ولا يستدعى حتى للقاءات .

” المنافسة قوية ومن هم في منصبه أحسن منه”

رودي غارسيا برر بعد ذلك إحالة مشاش على الدكة رغم الكلام الجميل الذي قاله في حقه، حيث أكد أن النادي انتدب سارتيتش وسانسون وهما من أحسن صنّاع اللعب في فرنسا حاليا، ومن الطبيعي أن يلعب الأحسن وهما أحسن منه، غارسيا قال أنه لا يدرب مرسيليا لإرضاء الناس وإنما لإشراك الأفضل والأفضل ليس مشاش حسبه، كلام مثل هذا وضع نقطة النهاية لمشوار اللاعب الجزائري في ناديه الحالي، حيث كشفت عديد التقارير أمس أنه سيرحل شاء أم أبى.

تولوز لا يريد استعادته والوجهة قد تكون خارجية

موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي سلط الضوء يوم أمس على وضعية مشاش، حيث كشف أنه سيكون معلقا مع نهاية الموسم، التقارير الفرنسية قالت أن فترة إعارته ستنتهي في جوان ومرسيليا سيسرحه بشكل رسمي ليعود إلى ناديه السابق الذي لا يريد استعادته وسبق وصرح المدرب والرئيس بذلك، في ظل هذه الوضعية السيئة فإن مشاش سيكون مضطرا للبحث عن نادي وبما أن فرصه في اللعب لنادي جيد في فرنسا معدومة نظرا لسمعته السيئة فإن وجهته قد تكون خارجية، حيث يحظى ببعض الاهتمام من أندية إيطالية كثيرة، يذكر أن مشاش وإلى وقت قريب كان من أكبر المواهب في فرنسا وكان قريبا من تمثيل المنتخبين الفرنسي والجزائري، لكن مشاكله الكثيرة وشجاراته التي لا تنتهى مع زملائه ومع المدربين جعلته لاعبا مكروها .

بورقعة-ع